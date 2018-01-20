Жители Казахстана брали с верующих деньги за возможность окунуться в прорубь на Крещение

Возмущенные очевидцы опубликовали в сети запись, сделанную на праздник Крещения, 19 января, в Илийском районе Казахстана, неподалеку от Алма-Аты.

Камера мобильного телефона запечатлела, как группа предприимчивых молодых людей перегородила дорогу к водоему и собирала с верующих плату в размере 200 тенге (около 35 рублей) за возможность окунуться в прорубь.

"Кассиры" не смогли обосновать законность своих действий и отказались предоставить чеки за оказанную "услугу", однако действовали весьма уверенно и не пропускали людей, не пожелавших расстаться с названной суммой.

Местные СМИ утверждают, что на забор крещенской воды был установлен отдельный тариф. Чтобы унести с собой бутылку-другую жидкости, верующим необходимо было заплатить уже 500 тенге (чуть менее 90 рублей).

Инициатива мужчин, решив поправить собственное финансовое положение, не нашла понимания у многих жителей Казахстана, часть из которых призывает правоохранительные органы разобраться в произошедшем.