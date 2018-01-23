Изобретатель Мадсен пытал на подлодке расчлененную журналистку

Новые данные об убийстве шведской журналистки Ким Валль распространила прокуратура Дании. Видимо, изобретатель Петер Мадсен планировал убийство журналистки заранее. Он принес на борт самолично сконструированной подводной лодки "Наутилус" пилу, отвертки и металлические инструменты.

Прежде, чем убить Ким, он пытал ее, сообщает "Интерфакс". Датского изобретателя подлодки Петера Мадсена теперь обвиняют в двух преступлениях сразу: не только в убийстве, но и в пытках.

Причина смерти шведской журналистки пока не установлена. Изобретатель подлодки, как считают следователи, либо перерезал журналистке горло, либо задушил ее.

Петер Мадсен стал подозреваемым по делу об убийстве Ким Валль после того, как в августе 2017 года было обнаружено обезглавленное тело журналистки. Затем нашли другие части ее тела. Петер Мадсен тогда заявил, что девушка погибла в результате несчастного случая.

Последний раз журналистку видели живой на борту самодельной субмарины "Наутилус" вместе с ее хозяином 10 августа. Мадсен, вероятнее всего, чтобы скрыть улики, попытался затопить субмарину. Он был снят с борта подлодки рыболовецким судном перед тем, как "Наутилус" пошел на дно. При этом Мадсен под грузом обвинений и улик признался, что расчленил Ким Валль, но он категорически отрицает ее убийство. Мадсен заявил, что Ким Валль убил угарный газ.

Питера Мадсена на родине называют "Ракета-Мадсен". Инженер-самоучка основал собственную космическую программу. Компания Copenhagen Suborbitals запустила 5 ракет. В 2008 году Мадсен завершил строительство самой большой частной подлодки "Наутилус", деньги на которую собирал по всему миру через Интернет.