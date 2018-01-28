Американцы улучшили свою самую мощную фугасную авиабомбу

Минобороны США усовершенствовало свою самую мощную фугасную управляемую авиационную бомбу GBU-57, известную как Bunker Buster ("Разрушитель бункеров"). Испытания модернизированных бомб, разработанных корпорацией Boeing и весящих 13,6 тонны каждая, прошли в мае прошлого года на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико.

Три GBU-57 тогда были сброшены с борта стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit — единственных самолетов ВВС США, способных доставлять до цели такие противобункерные боеприпасы. "Испытания продемонстрировали их эффективность", — сообщила агентству Bloomberg представитель Пентагона, подполковник Мишель Балданза.

Авиабомбы GBU-57 предназначены для уничтожения подземных комплексов, туннелей и других объектов, спрятанных под толщей бетона или в скальных породах. Стальной 6-метровый корпус, оборудованный спутниковой системой навигации, вмещает свыше 2,4 тонны взрывчатых веществ. По словам экспертов, GBU-57 способны пробивать бетонное перекрытие толщиной примерно 18 метров, передает ТАСС.

Разработку данного боеприпаса США начали в 2004 году, а первое испытание прошло в марте 2007 года на том же полигоне Уайт-Сэндс. Ранее представители американских ВВС отмечали, что их "Разрушители бункеров" предполагается применять против подземных комплексов по созданию оружия массового уничтожения в таких странах, как КНДР и Иран.

В середине января Пентагон перебросил на остров Гуам в западной части Тихого океана, поближе к КНДР, три бомбардировщика B-2, объяснив это необходимостью "поддержки усилий Тихоокеанского командования ВС США, направленных на сдерживание угроз в регионе". Представитель ВВС США капитан Эмили Грабовски, однако, отказалась уточнить, с какой бомбовой нагрузкой прилетели на Гуам эти самолеты. Каждый B-2, изготовленный с использованием технологии Stealth и стоящий 2 миллиарда долларов, может нести по два "Разрушителя бункеров".

В июне 2007 года Пентагон заключил контракт с корпорацией Northrop Grumman на модернизацию бомбовых отсеков данных бомбардировщиков. На вооружении ВВС США их 20, а эксплуатировать их планируется до 2057-2058 года.

В арсенале Пентагона имеются также противобункерные бомбы GBU-43, которые примерно на треть легче GBU-57: каждая из таких "младших сестер" весит 9,7 тонны. 13 апреля 2017 года одну из них сбросили с военно-транспортного самолета MC-130 на комплекс туннелей в афганской провинции Нангархар, который использовала ячейка террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Правительство Афганистана тогда объявило, что были уничтожены по меньшей мере 36 боевиков.