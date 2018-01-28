Сборная России по биатлону завоевала серебро чемпионата Европы в эстафете

28 января 201818:30
Сборная России по биатлону завоевала серебро чемпионата Европы в эстафетеЧитайте нас в Telegram
28 января в Риднау на чемпионате Европы по биатлону состоялась смешанная эстафетная гонка. Российская сборная в составе Виктории Сливко, Анастасии Загоруйко, Евгения Гараничева и Александра Логинова завоевала серебряные медали. Первыми же оказались украинские биатлонисты.
После последней стрельбы на заключительном этапе эстафеты Александр Логинов уступал украинцу Дмитрию Пидручному 16 секунд. Наш спортсмен пытался достать соперника, однако у него ничего не получилось.
Третье место в эстафете заняла норвежская команда. За нее выступили Эмили Охейм Калкенберг, Кайя Вейен Николайсен, Ховард Богетвейт и Фредрик Ессбакк.
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