Тренер "Ливерпуля" Клопп обвинил телевизионщиков во влиянии на ход игры

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после проигрыша его клуба в матче 1/16 финала Кубка Англии "Вест Бромвичу" остался недоволен действиями судьи и транслировавшего поединок английского телеканала BT Sport. "Красные" на своем поле проиграли со счетом 2:3, а немецкий специалист обрушился с критикой на британских телевизионщиков. По его мнению, именно по их инициативе рефери сократил добавленное к первому тайму время до четырех минут, в то время как за счет неоднократного обращения к системе видеоповторов должно было быть добавлено порядка десяти минут.

"Я слышал, что на самом деле к первому тайму арбитр должен был добавить 10 минут, но в итоге команды сыграли лишь четыре, – приводит слова наставника ливерпульцев The Guardian. – Неподалеку от меня телевизионный работник сказал, что больше четырех минут нельзя к первому отрезку нельзя добавлять. На мой взгляд, нельзя сокращать время поединка только из-за прихоти телевидения. Я не знаю, что должно было быть в эфире в перерыве матча, но по ходу игры остановок было на 10 минут и их следовало сыграть. Сейчас не могу говорить, что это было бы слишком долго".

Напомним, что по ходу первого тайма главный арбитр матча Грейг Поусон обращался к помощи видеоассистента (VAR) восемь раз, что вызывало большие паузы в игре. В частности, только в моменте с назначенным пенальти в ворота гостей пауза длилась около четырех минут.