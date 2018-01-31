Джигарханян увидел бывшую по ТВ и потерял сознание

В одну из столичных больниц доставлен актер и режиссер Армен Джигарханян, передает ТАСС. По словам медиков, на этот раз Джигарханян госпитализирован с сердечным приступом в бессознательном состоянии. Ему требуется покой и лечение.

Актера увезли на скорой помощи после просмотра им телепередачи с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской, развод с которой в среду вступил в законную силу.

Известно, что приступ Джигарханяна связан с пневмонией, которую он не долечил. У актера начались осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация. Госпитализацию режиссера подтвердили в театре Джигарханяна.

"Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение", — сказал заведующий труппой, представитель театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслав Дьяченко, уточнив, что Джигарханян был госпитализирован во вторник. "За всю историю он в больнице больше трех дней не выдерживает, он человек экспрессивный, может и завтра выйти из больницы", — отметил Дьяченко.

Как сообщалось ранее, 17 января Джигарханян был госпитализирован из своего театра в Москве в Городскую клиническую больницу номер 1 имени Н. И. Пирогова с подозрением на гипертонический криз.

Врачи подозревали невралгию, не исключая, что артист мог подхватить вирус. Медики провели осмотр, сделали ЭКГ, рентген и другие процедуры, никаких серьезных заболеваний у него выявлено не было.

Медики ранее перевели Джигарханяна в отделение кардиологии, где ему провели кардиомониторинг, так как опасались осложнений на сердце из-за вируса. Он был выписан из больницы 23 января.