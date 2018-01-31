Госпитализацию Джигарханяна подтвердили в его театре

В театре подтвердили информацию о госпитализации Армена Джигарханяна. В больницу его увезли с осложнением вирусной инфекции. Именно сегодня развод между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской вступил в законную силу. Кунцевский суд Москвы оставил апелляцию бывшей супруги актёра без удовлетворения.

Жалобу она подала, ссылаясь на то, что ей не разъяснили право использовать срок для примирения сторон. Но попытка успехом не увенчалась. За время, пока длился этот скандал, Армен Джигарханян попадал в больницу несколько раз. В прошлый раз, как и в этот, госпитализация совпала с очередным судом.