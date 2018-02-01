Дипотношения между Иорданией и КНДР разорваны

По данным СМИ, власти Иордании приняли решение о разрыве дипломатических отношений с КНДР. Соответствующее решение правительства страны уже утверждено указом короля Иордании Абдаллы II.

Источник во властных структурах королевства сообщил, что разрыв дипотношений с этой страной, которые никогда не были крепкими, соответствует политике союзников Иордании по этому вопросу, передает ТАСС.

Как сообщалось, после осуществленного 29 ноября минувшего года Северной Кореей ракетного пуска постпред США при ООН Никки Хейли предложила всем государствам разорвать любые связи с КНДР, в том числе, дипломатические отношения, а также сотрудничество в военной, научно-технической и экономической сферах.