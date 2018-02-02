ЦБ считает банковскую систему России здоровой

Банковская система России здорова. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, комментируя отзывы лицензий у двух московских банков.

По его словам, более половины пути по расчистке сектора уже пройдено, и на рынке остались лишь исключения. Он подчеркнул, что отзыв лицензий у этих банков никак не затрагивает сам финансовый сектор.

"Скорее всего, эти два банка к моменту лишения лицензий были уже в "потушенном" состоянии", — сказал Швецов.

Он отметил, что в 2016 году лицензии были отозваны у 100 банков, а в 2017 году – уже только у 50. Основными причинами были рискованная политика, финансирование бизнеса собственников и криминальные действия. Как сообщает РИА Новости, суммарный капитал банков, лишенных лицензии за последние годы, не превышает 8% активов банковской системы.