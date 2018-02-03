Глава Пентагона встретился с министром обороны Украины

В пятницу, 2 февраля, в Пентагоне состоялась встреча главы американского военного ведомства Джеймса Мэттиса и министра обороны Украины Степана Полторака. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы намерены обсудить прагматичные шаги по укреплению отношений между нашими вооруженными силами", — заявил Мэттис журналистам.

В рамках официального визита Полторака намечены двусторонние оборонные консультации ведомств США и Украины. Также украинская делегация проведет рабочие встречи с живущими в Америке украинскими волонтерами, которые оказывают помощь армии Украины.

В 2017 году администрация американского президента Дональда Трампа одобрила поставки Украине летального оружия.