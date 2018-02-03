Полонский объяснил Климкину, почему иностранцам плевать на санкции

Иностранные компании, которые не идут на поводу узкой группы западных политиков, продолжают работать на территории Крыма, рассказал вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский. По его словам, крупный бизнес неизбежно связан с большой политикой, однако бизнес в любом случае всегда работает там, где ему выгодно. Западные компании сохраняют свое присутствие в Крыму, и это — знак того, что им это просто выгодно, и они не собираются терять своих клиентов и покупателей.

"Мы видим эту динамику не только по немецким, но и другим компаниям. Бизнесменам, по большому счету, плевать на санкции, они хотят работать, зарабатывать деньги, люди хотят приобретать эти товары, и эту историю очень сложно перебить политикой", — сказал Полонский.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что немецкие компании, в частности, Volkswagen и Adidas, "зачисляют Крым к территории РФ", пригрозив "достать их не только политическими, но и юридическими методами". По его словам, украинские власти готовят меры против работающих в Крыму вопреки санкциям ЕС немецких компаний.

Запрещать иностранным компаниям работать с Крымом "в угоду ничем не обоснованным амбициям узкой группы западных политиков" недопустимо, возражает Полонский. Западные компании работают и будут работать в Крыму, добавил крымский вице-премьер. "Более того, те, которые с перепуга в 2014 году отсюда вышли, рано или поздно вернутся в Крым", — уверен он.