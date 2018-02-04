Саакашвили заявил, что администрация Порошенко следила за его маршем

Семь тысяч человек, в том числе представители администрации президента Украины, смотрели прямую трансляцию марша сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в центре Киева. Такие данные привел в "Фейсбуке" сам бывший грузинский президент.

Сторонники Саакашвили требовали импичмента президента Украины Петра Порошенко, а после провели вече, передает РИА Новости. На нем оппозиционеры приняли резолюцию, в которой приглашают Порошенко прийти на народное вече в Киеве 18 февраля для объявления решения о своей отставке.

"Чтобы потом не говорили, что не знали о том, что Порошенко вызван на Майдан на 18 февраля", — написал Саакашвили на своей странице в "Фейсбуке", проиллюстрировав заметку фотографией с отметкой о том, что к трансляции присоединился пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

Ранее Саакашвили выступил с заявлением о том, что президент Украины испуган и хочет помешать проведению 4 февраля первой за полтора месяца акции оппозиции в Киеве. Установленные на Крещатике металлические конструкции экс-президент Грузии назвал "железными памперсами" Порошенко.