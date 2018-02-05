В память о майоре Филипове из свечек выложат силуэт Су-25

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Конфликт в Сирии 3 часа назад
В память о майоре Филипове из свечек выложат силуэт Су-25Читайте нас в Telegram
В Севастополе почтут память героически погибшего в Сирии майора Романа Филипова. Там собираются выложить горящими свечами силуэт штурмовика Су-25, такого, который он пилотировал. Самолет был сбит террористами из ПЗРК в минувшую субботу, 3 февраля, катапультировался в районе, который контролируют боевики.
"Последний бой майора Филипова", — с такими заголовками выходят сегодня российские газеты. А в Интернете — сотни постов с видео ,на котором — не кино о войне, не цитата из книги, — реальная гибель героя. Приземлившись на парашюте, Роман Филипов отстреливался, пока ситуация не стала безвыходной.
"Роман Филипов в окружении принял бой с боевиками, тяжелораненым, когда расстояние до боевиков составляло несколько десятков метров, офицер подорвал себя гранатой, — сообщает главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин. — Роман был грамотным и решительным летчиком первого класса, пользовался авторитетом у командиров и подчиненных, его гибель – серьезная утрата для ВКС и всех тех, для кого он был боевым товарищем, наставником и образцом для подражания".
Тысячи пользователей выражают соболезнование родным: у погибшего остались жена и дети. Они, а также родители Романа, получат помощь и поддержку российского Министерства обороны.
"Мир душе твоей, великий русский воин!"
"Роман Филипов — пример мужества и героизма!"
"Обратно в небо… Родина, прощай!"
Роман Филипов учился в школе №85 Воронежа. Теперь одноклассники предлагают назвать ее в честь героя. Пилот окончил Армавирский центр Краснодарского высшего военного авиационного училища, как и его отец, Николай Филипов, тоже военный летчик. Роман был одним из лучших офицеров на службе, говорят сослуживцы Филипова.
"Когда учились, жили вместе и служили рядом в Приморье. Он был настоящим человеком с большой буквы, — вспоминает один из них. — Никогда ни в чем не отказывал и всегда откликался на помощь в любую минуту. Как говорится, летчики не умирают, они улетают и не возвращаются. Вечного ему полета".
Жители Владивостока предложили назвать улицу именем погибшего пилота. Это могла бы быть, по мнению одной из общественных организаций, одна из тех улиц, где вскоре будет предоставлено жилье военным. "К нам обратились активисты из Владивостока, чтобы назвать улицу в честь героя, — рассказывает председатель правления межрегиональной организации "Гражданский патруль" Ростислав Антонов. — Мы обратились в мэрию, предложили варианты. Считаю, что это очень важно!".
Здесь вспоминают, как 33-летний летчик начинал в Приморье свою военную карьеру, как занял в 2013 году второе место на всеармейских соревнованиях "Авиадартс". "Это был один из асов отечественной штурмовой авиации, достойный, мужественный человек, — говорят сослуживцы. — Он честно исполнял свой воинский долг — и в России, и за ее пределами".
Российская реакция на гибель летчика последовала незамедлительно. По району, где сбили самолет, был нанесен удар высокоточным оружием. Уничтожено как минимум три десятка террористов. Как и говорил президент, наших сил в Сирии в пунктах временного базирования достаточно, чтобы наносить по ним сокрушительные удары.
"Вот именно о таких точечных ударах речь и идет, — подчеркивает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Они были спровоцированы трагическим происшествием, когда террористами был сбит наш самолет. Летчик геройски погиб, мы все, естественно, соболезнуем родным и близким летчика, и гордимся нашими героями. Естественно, за этим трагическим происшествием последовали решительные действия по пресечению террористической активности".
А страна вспоминает, каким он был, российский майор Роман Филипов, воздушный ас, геройски погибший в неравном бою. Он посмертно представлен к присвоению звания "Герой России".
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