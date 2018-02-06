Более тысячи охранников Олимпиады отправлены на карантин из-за неизвестного вируса

Из-за распространившейся на территории Олимпийских игр в Пхенчхане норовирусной инфекции 41 охранник был отправлен в больницу с рвотой, головной болью и диареей, еще 1,2 тысячи секьюрити находятся на временном карантине. Ведется расследование причин вспышки вируса. Его следы нашли в питьевой воде, сообщает USA Today.

Представители оргкомитета зимних Игр были вынуждены заменить охранников военными.

Врачи отмечают, что вирус, который подхватили охранники Олимпиады, очень заразен и устойчив. По предварительной версии, инфекция распространилась из учебного центра, где были размещены охранники. Следы вируса нашли в кулерах для питьевой воды, а также в душевых и ванных комнатах.

Тошнота, диарея, а также головная боль и боль в животе, которые диагностировали у больных, это типичные симптомы норовируса.

Представители оргкомитета пытаются устранить последствия распространения инфекции, а также ищут виновных в попадании зараженной воды в кулеры.