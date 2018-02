Защитник "Виннипега" Куликов стал автором победной шайбы в матче с "Аризоной"

Российский защитник "Виннипег Джетс" Дмитрий Куликов забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Аризоны Койотс". Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 4:3. Куликов провел на площадке почти 18 минут.

В этой игре российский защитник забросил четвертую шайбу своей команды. Дмитрию удалось как следует приложиться по шайбе, после чего она залетела в ближнюю "девятку" ворот соперника. Гол Куликова оказался победным для "Виннипега".

Еще в одной встрече дня "Сент-Луис Блюз" крупно уступил дома клубу "Миннесота Уайлд" – 2:6.

Kulikov bangs one home to make it 4-2. #NHLJets #GoJetsGo #BelieveInTheJets pic.twitter.com/wMpKayYOlO