Участники дискуссионного клуба "Пора" обсудили проблемы Арктики

6 февраля в Москве состоялось заседание Дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики "ПОРА". Оно было посвящено проблемам утилизации, вывоза и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Арктической зоне РФ. Модератором дискуссии выступил эксперт "ПОРА", помощник члена Совета Федерации, доцент РАНХиГС Александр Воротников.

25 января 2018 года правительством утверждена Стратегия развития Арктической зоны РФ, на реализацию которой необходимо порядка 5 триллионов рублей.

По словам экспертов, решить вопросы финансирования можно за счет привлечения средств производителей отходов, и используя механизм государственно-частного партнерства (ГЧП).

По мнению президента Союза нефтегазопромышленников России Генадия Шмаля, самыми актуальными проблемами Арктики является: отсутствие федерального закона об Арктической зоне РФ, отсутствие самостоятельности в управлении территориями, недостаточное развитие малого бизнеса в регионе, определение собственника отходов.

Ключевой вопрос для региона, по его мнению, — выбор концепции государственной политики по отношению к Арктике – освоение или развитие, от этого зависит, будут ли в ней вахтовые поселки или постоянные поселения, это определит и оптимальный способ обращения с твердыми коммунальными отходами.

Эксперт Ассоциации менеджеров проектов "Проектный альянс" Екатерина Малицкая отметила, что в России перерабатывается только 5-7% коммунальных отходов, а под свалки ежегодно выделяется 400 000 Га. По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2005 году в РФ зафиксировано образование порядка 3 миллиардов тонн отходов, а в 2015 — более 5 миллиардов тонн, а значит, за 10 лет показатель вырос на 69%.

В завершении мероприятия модератор дискуссии упомянул важность использования государственно-частного партнерства для создания и развития проектов по управлению отходами, отметив, что регионы должны готовиться к применению так называемой инфраструктурной ипотеки для реализации проектов в сфере переработки ТКО, которая в ближайшее время будет запущена в России. Этот новый финансовый механизм даст возможность проектам развиваться более активно.

Участники Дискуссионного клуба отметили, что пора заняться вопросом ТКО в Арктике, силы для этого есть, и их нужно объединить. Решено создать рабочую группу из экспертов "ПОРА" и Союза нефтепромышленников России на основе рамочного соглашения между организациями. Группа экспертов займется поиском решений накопившихся проблем в АЗРФ и прежде всего в области законодательства об Арктике.