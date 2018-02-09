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Дело губернатора Сахалина 1 час назад

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9 февраля 201811:00

Защита Хорошавина обжалует приговор
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Защита бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, которого суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима, обжалует приговор. Об этом РИА Новости сообщила адвокат экс-чиновника Ольга Артюхова. "Вынесение обвинительного приговора было предрешено", — сказала она.

Приговор суд огласил ранее в пятницу. Помимо тюремного срока бывшего губернатора обязали выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. С 4 марта Хорошавин находится под арестом, это время зачтут в срок его заключения.

Хорошавина задержали в марте 2015 года на рабочем месте. Экс-губернатора обвиняли в восьми эпизодах коррупции и в одном случае легализации денег. Подельники Хорошавина также приговорены к различным срокам и штрафам.

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