После депутатов АдГ в Крым собрались немецкие "Левые"

В Крым намерены приехать представители немецкой партии "Левые". Об этом сообщил зампред комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Он также рассказал, что получил список кандидатов делегации, которые хотят участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, они пожелали присутствовать на выборах президента РФ. Организатором поездки выступает глава "Левых" Андреас Маурер.

Ранее полуостров посетили депутаты региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии". Они выступили за отмену антироссийских санкций и признали Крым частью России.

Визит немецких депутатов в Крым вызвал бурную реакцию у киевских властей. Посол Украины пригрозил им "плачевными правовыми последствиями", а прокуратура завела уголовное дело. Им грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Депутат парламента Северного Рейна — Вестфалии Хельмут Сайффен, побывавший в Крыму, назвал угрозы Киева невежливыми и некрасивыми, передает РИА Новости.