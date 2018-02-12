Пенс: США готовы к переговорам с Северной Кореей

США и КНДР готовы сесть за стол переговоров. Об этом сообщил вице-президент США Майкл Пенс, передает телеканал "Россия 24". Однако политик подчеркнул, что это лишь предварительные переговоры и о конкретных дипломатических шагах говорить пока рано. Но эта встреча может стать началом пути по решению серьезного международного конфликта.