XVII Дельфийские игры: стартовал прием заявок

Начался прием заявок для участия в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх России. Подать заявку можно в специализированной информационной системе "Дельфийские игры".

Платформа используется во всех субъектах РФ и странах мира, участвующих в Играх. За обеспечение бесперебойной работы платформы, а также за ее кибербезопасность отвечает "Лаборатория Касперского".

В этом году Дельфийские игры пройдут с 20 по 25 апреля в Приморском крае. Молодежь будет соревноваться в 30 номинациях: пение, театр, танец, цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство, дизайн одежды и многих других.

Дельфийские игры регулярно признаются событием года, привлекают значительную зрительскую аудиторию и позволяют молодым талантам выйти действительно на большую сцену на конкурсе, которого с нетерпением ждут. Мероприятия Игр будут освещать ведущие региональные и федеральные телеканалы, газеты и журналы. Также будет вестись трансляция на сайте Delphic.TV.

Дельфийские игры родились в 582 г. до н. э. в Древней Греции. В IV веке они были запрещены как языческие. Вновь Игры возродились уже в XX веке: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль.

Новая эра началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.