"Манчестер Сити" разгромил "Базель" в Лиге чемпионов

Швейцарский "Базель" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов у себя дома принимал лидера чемпионата Англии "Манчестер Сити". Команда Хосепы Гвардиолы уже в первом тайме убила интригу в этом матче, забив три безответных мяча в ворота хозяев поля. Итоговый счет встречи – 4:0 в пользу англичан.

На 14-й минуте первого тайма Илкай Гюндоган ударом головы вывел "Манчестер Сити" вперед. Затем Бернарду Силва эффектно перебросил Вацлика, сделав счет – 2:0 в пользу гостей. А уже к 23-й минуте усилиями Серхио Агуэро "горожане" упрочили свое преимущество.

Во втором тайме все тот же Илкай Гюндоган оформил дубль. Он и установил окончательный счет в этой встрече — 4:0. Ответная игра, которая пройдет на поле "Манчестер Сити", состоится 7 марта.