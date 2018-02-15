В России комментируют претензии НАТО к размещению "Искандеров"

Россия не обязана информировать НАТО о размещении ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области. Об этом заявил в среду заместитель председателя комитета по обороне Государственной Думы РФ Юрий Швыткин, передает РИА Новости.

По словам парламентария, для такого обмена данными нет оснований, так как реальных действий со стороны Североатлантического альянса для начала конструктивного диалога нет. Он отметил, что действия России, в отличие от США, не противоречат нормам международного права.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к транспарентности в вопросе размещения "Искандеров".

Комплекс "Искандер-М", развернутый в Калининградской области, перекрывает ракетами территорию Польши, захватывает часть пространства Германии, значительную часть Латвии, Литвы и Эстонии. Это серьезный аргумент для того, чтобы Североатлантический альянс начал договариваться с Россией о военной деэскалации в Европе, считает ведущий российский военный эксперт главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

"Мы по международным договорам не обязаны никому ничего сообщать. И собственно "Искандеры" поступили в ракетную бригаду в Калининградской области в последнюю очередь. Мы до последнего надеялись, что хотя бы какой-то диалог с НАТО по поводу развертывания их существенных сил в Прибалтике и Польше можно будет наладить. Они этому не вняли. Теперь у нас появился железный аргумент", — заявил Мураховский.

Он отметил, что если НАТО захочет вести переговоры, то Россия к ним готова. "Комплекс "Искандер-М", развернутый в Калининградской области, своими баллистическими и крылатыми ракетами сейчас перекрывает практически всю территорию Польши, захватывает часть территории Германии и значительную часть всех трех прибалтийских государств. Поэтому им есть о чем задуматься. Хотя бы о том, чтобы сесть за стол переговоров", — заключил военный аналитик.

В Госдуме в начале февраля подтвердили, что РФ разместила комплексы "Искандер" в Калининградской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что базирование ракетного комплекса в Калининградской области произошло на фоне усиления группировки НАТО в Прибалтике. "Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории", — сказал Песков.

В октябре Минобороны России сообщило, что у российских границ альянс развернул целую дивизию вооруженных сил. Так, в Польше дислоцируются уже две американские бронетанковые бригады. При этом в НАТО не раз заявляли, что обеспокоены передислокацией "Искандеров" под Калининград.

В ответ на это в Москве отмечали, что Россия делает все необходимое, чтобы обезопасить себя на фоне экспансии альянса в сторону ее границ. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что, в отличие от США, Москва размещает оружие на своей территории.