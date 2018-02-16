Белый дом обвинил Россию в кибератаке с использованием вируса-вымогателя

Белый дом обвинил Российскую Федерацию в создании вируса NotPetya, атаковавшего компьютеры на Украине и в ряде других стран в июне 2017 года. Такая информация появилась в сообщении пресс-службы.

По мнению США, в июне 2017 года вооруженные силы России начали самую разрушительную и дорогостоящую кибератаку в истории. Вирус NotPetya быстро распространился по всему миру, в результате чего был нанесен ущерб компьютерам Европы, Азии и Америки. Сумма убытков оценивалась в миллиарды долларов.

Также в сообщении подчеркивается, что вирус якобы стал частью продолжающихся усилий Кремля по дестабилизации ситуации на Украине. Этот факт еще яснее подтверждает участие России в продолжающемся конфликте.

Белый дом заявил, что на эту кибератаку будет дан международный ответ.

Ранее Кремль категорически отверг обвинения в причастности России к атакам хакеров, считая их беспочвенными и бездоказательными, напоминает РИА Новости.