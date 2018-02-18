МИД Японии: важны лишь те контакты с КНДР, которые нацелены на ядерное разоружение

Необходимо поддерживать лишь те контакты с Северной Кореей, что ведут к ядерному разоружению Пхеньяна. Такого мнения придерживается глава японского МИД Таро Коно. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает телеканал NHK.

Министр подчеркнул, что нужно и дальше оказывать давление на КНДР. Вместе с тем он назвал важными контакты, которые позволят провести с Пхеньяном переговоры и добиться денуклеаризации, "или же те, что позволяют выслушать реакцию Северной Кореи на это".

Власти Японии, Южной Кореи и США считают, что в настоящий момент благоприятных условий для проведения подобных переговоров нет, отметил Коно.