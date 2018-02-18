Сторонники Саакашвили проводили зиму, спалив чучело Порошенко

Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, выдворенного на днях с Украины, прошла в украинских Черновцах. В мероприятии на Центральной площади города, по данным агентства УНИАН, участвовали около 500 человек.

Среди прочего оппозиционеры сожгли чучело с изображением президента Украины Петра Порошенко, выразив таким образом свое возмущение работой украинской власти в целом и главы государства в частности.

Сообщается, что сжечь чучело в костюме с лицом Порошенко под сине-белым зонтиком с символикой Партии регионов предложил один из митингующих. Предложение нашло поддержку, и чучело подожгли под аплодисменты присутствующих.

Двенадцатого февраля украинские власти выслали Саакашвили в Польшу, откуда он осенью прошлого года незаконно въехал на территорию Украины. Польская пограничная служба подтвердила прибытие грузинского политика в Варшаву, передает РИА Новости. В среду, 14 февраля, Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Тем временем антипрезидентская акция возглавляемого Саакашвили "Движения новых сил" проходит и в Киеве. Колонну оппозиционеров возглавляют сторонники политика, люди с флагами Украины и красно-черными флагами украинских националистов скандируют "Отставка!" и "Руки прочь от Миши!" Участники митинга требуют досрочных выборов в Верховную раду и нового состава правительства. В то же время проходит сбор средств для Саакашвили.