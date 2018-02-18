В Кизляре неизвестный расстрелял толпу во время празднования Масленицы

18 февраля 201817:36
В Кизляре неизвестный расстрелял толпу во время празднования МасленицыЧитайте нас в Telegram
В дагестанском Кизляре неизвестный мужчина открыл огонь по людям, которые собрались в воскресенье на празднование Масленицы. Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения, в том числе трое сотрудников Росгвардии. Ответным огнем преступника ликвидировали сотрудники силовых структур, передает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный информированный источник.
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