В Кизляре неизвестный расстрелял толпу во время празднования Масленицы

В дагестанском Кизляре неизвестный мужчина открыл огонь по людям, которые собрались в воскресенье на празднование Масленицы. Четыре человека погибли, еще четверо получили ранения, в том числе трое сотрудников Росгвардии. Ответным огнем преступника ликвидировали сотрудники силовых структур, передает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный информированный источник.