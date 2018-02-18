Хоккей. Россияне в плей-офф сыграют с норвежцами или словенцами

На Олимпиаде в Пхенчхане завершился групповой этап хоккейного турнира. По его итогам определились все пары плей-офф. Стало известно, что российские хоккеисты в четвертьфинальном поединке сразятся либо с норвежцами, либо со словенцами, которые в очной встрече поспорят за выход в следующий раунд.

Напомним, что сборная Словении со счетом 2:8 уступила команде Олега Знарка на групповом этапе. Словенцы в 1/8 финала встретятся с норвежскими хоккеистами. Их матч состоится 20 февраля. А уже на следующий день победитель этой игры попадет на россиян.

В 1/8 финала также сыграют швейцарцы с немцами. Победитель этой пары выйдет на шведскую сборную. Финны сразятся с южнокорейской командой, чтобы затем посоперничать с канадцами в четвертьфинале. Еще в одной паре американцы попытаются повторно одолеть словаков. Победителя противостояния ждет встреча с чешскими хоккеистами.