Настоятель храма в Кизляре: погибшая прихожанка спасла множество жизней

Веру Моргунову, Людмилу Щербакову (Леуткину), Ирину Мелькомову, Веру Блинникову и Надежду Терлиян – пять женщин, погибших в Прощеное воскресенье, — похоронили у стен собора в Кизляре. На панихиду пришли около пяти тысяч человек. Люди продолжают нести свечи, иконы и цветы к месту трагедии.

Сегодняшний день решением властей объявлен в городе днем траура. В городе приспущены флаги РФ и Дагестана, отменены все развлекательные и музыкальные мероприятия и программы на местных телестудиях и радио.

Как рассказал РИА Новости настоятель храма Георгия Победоносца иерей Павел Каликин, Ирина Мелькомова спасла множество жизней. Она кинулась на вооруженного преступника и попыталась отбить у него оружие.

"У нас рука не поднимается убрать со скамьи пакеты погибшей прихожанки. Благодаря ей те, кто был на площадке, успели укрыться в храме", — рассказал священник.

В воскресенье 22-летний Халил Халилов открыл стрельбу возле Свято-Георгиевского храма. В результате нападения пять человек погибли, еще четверо ранены. Нападавшего застрелили сотрудники Росгвардии. По сообщению Следственного комитета, теракт рассматривается в качестве одной из версий.