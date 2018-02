Трамп считает, что относится к России более жестко, чем Обама

Дональд Трамп оценил свое отношение к России. Он считает себя в этом более жестким, чем его предшественник на посту президента США Барак Обама. "Просто посмотрите на факты", — призвал Трамп в своем Twitter.

При этом Дональд Трамп напомнил цитату Барака Обамы, который заявлял в октябре 2016 года, что ни один серьезный человек не подумает, что кто-то может повлиять на выборы в США. Трамп считает, что Обама так говорил потому, что был полностью уверен в победе на президентских выборах кандидата-демократа Хиллари Клинтон.

....The President Obama quote just before election. That’s because he thought Crooked Hillary was going to win and he didn’t want to “rock the boat.” When I easily won the Electoral College, the whole game changed and the Russian excuse became the narrative of the Dems. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2018 г.

От защиты Трамп перешел в нападение: он обвинил Барака Обаму в бездействии при предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

“There is no serious person out there who would suggest somehow that you could even rig America’s elections, there’s no evidence that that has happened in the past or that it will happen this time, and so I’d invite Mr. Trump to stop whining and make his case to get votes.” ..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2018 г.

"Обама был президентом до выборов 2016 года и после них. Так почему же он не предпринял ничего против российского вмешательства?" – вопрошает Трамп в своем микроблоге.

Thank you to @foxandfriends for the great timeline on all of the failures the Obama Administration had against Russia, including Crimea, Syria and so much more. We are now starting to win again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2018 г.

45-й президент США поблагодарил утреннюю телепрограмму Fox & friends за прекрасно собранную хронологию всех ошибок, что администрация Обамы совершила по России, включая Крым, Сирию и многое другое.

Между тем проводящий расследование дело о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы спецпрокурор США Роберт Мюллер, то он предъявил обвинения в даче заведомо ложных показаний адвокату Алексу ван дер Зваану, которые работал на Минюст Украины. По данным Мюллера, работавший в 2012 году в оказывавшей содействие украинскому Минюсту по делу Юлиии Тимошенко ван дер Зваан предоставил ФБР в ноябре 2017 года заведомо ложные данные.

Роберт Мюллер также выдвинул обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта в незаконной лоббистской деятельности в интересах Украины. Манафорту и его бывшему заместителю Рику Гейтсу вменяются обвинения по 12 пунктам. Среди них отмывание денег и отсутствие регистрации в качестве иностранного агента при занятиях лоббистской деятельностью в интересах иностранного правительства. Спецпрокурор США Манафорт заработал десятки миллионов долларов на лоббизме в интересах правительства Украины, а затем увел эти средства от налогообложения.

Обвинения в даче ложных показаний выдвинуты против экс-помощника президента Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и экс-советника штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. Но в этих обвинительных заключениях нет никаких данных о российском вмешательстве в американские президентские выборы или о сговоре Трампа с Москвой.