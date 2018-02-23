Дмитрий Свищев: МОК знал о пробе Крушельницкого еще до матча за бронзу

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявил, что в Международном олимпийском комитете (МОК) еще до бронзового поединка Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой были в курсе о положительной допинг-пробе россиянина. Он отметил, что не понимает такого решения.

"Что произошло с Крушельницким? Накануне матча за бронзу, 12 февраля, у него взяли пробу, и уже тогда в МОК знали, что она положительная, – сказал Свищев, слова которого приводит "Спорт-экспресс". – После этого ему дают выступить на соревнованиях и скандал не поднимают. А когда он бьется за бронзу и ее завоевывает – берут пробу еще раз. Его награждали, зная об этом, но для чего? Чтобы с особым цинизмом отобрать у нас медаль?"

Напомним, что в пробе керлингиста Крушельницкого были найдены остатки мельдония. Россиянин признался в фактическом нарушении антидопинговых правил, сдав медаль представителям МОК. Российская пара уже вернулась из Пхенчхана.