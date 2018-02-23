Трамп хочет сделать невозможным финансирование ядерной программы КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон принял решение существенно расширить санкции в отношении КНДР, чтобы лишить власти этой страны средств для финансирования ядерной программы.

"Сегодня я объявляю о том, что мы вводим самый масштабный пакет новых санкций против режима Северной Кореи", — сказал Трамп в пятницу, выступая с речью на конференции представителей консервативных политических сил.

Санкции вводятся в общей сложности против 56 судов, судоходных компаний и торговых партнеров КНДР, отмечает ТАСС со ссылкой на информацию Белого дома.