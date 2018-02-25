МОК не стал восстанавливать Олимпийский комитет России в правах

Международный олимпийский комитет на своем исполкоме принял решение не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России. Спортсменам из России отказано в праве пронести российский флаг на церемонии закрытия.

Россия выполнила все требования и рекомендации МОК, заплатила штраф в 15 миллионов евро, но ни восстановления ОКР в правах не состоялось. Национальный флаг России также остался под запретом на Играх в Пхенчхане. Комиссия, рассматривавшая этот вопрос, рекомендовала отложить его решение до перепроверки всех допинг проб спортсменов из России. Таковы итоги заседания исполкома МОК.

Вряд ли причиной такого решения стали случаи с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой. Глава комиссии Николь Ховерц назвала эти эпизоды отдельными и независимыми друг от друга, не являющимися системой. Ховерц поблагодарила спортсменов из России и ОКР за выполнение инструкций МОК. При этом было рекомендовано оставить наказание в силе.