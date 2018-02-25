Лидеры электорального рейтинга: Путин, Грудинин, Жириновский

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Президентские выборы 41 минута назад
Лидеры электорального рейтинга: Путин, Грудинин, ЖириновскийЧитайте нас в Telegram
До выборов президента России — три недели. 28 февраля — новый и, наверное, самый захватывающий этап — начало теледебатов на федеральных каналах. На "России 1" их будет вести Владимир Соловьев. Не пропустите!
Сам Путин, как уже известно, в дебатах участвовать не собирается. Это его законное право. Во-первых, занят по работе. И все понимают, на какой и сколь занят. Во-вторых, Путин уже понятен и ясен. А еще существует известная во всем мире закономерность: безусловному лидеру никогда не имеет смысла вступать в прямые дебаты с заведомым аутсайдером, поскольку тем самым он неизбежно работает на аутсайдера. Зачем?
И действительно, сейчас электоральный рейтинг Путина, по опросам ВЦИОМ, — 69,5%. Это почти в четыре раза больше суммарной поддержки остальных кандидатов. У них — однозначные цифры, то есть меньше 10%. А большинство бьется не на жизнь, а на смерть даже и за меньшее: как бы перевалить хоть за 1%.
Вот как выглядит этот пелотон:
Павел Грудинин — 7,5%;
Владимир Жириновский — 5,3%;
Григорий Явлинский — 1,4%;
Ксения Собчак — 0,9%;
Сергей Бабурин — 0,4%;
Борис Титов — 0,3%;
Максим Сурайкин — 0,1%.
О чем говорят эти цифры? Рывок за прошедшую неделю совершил Григорий Явлинский. Он переместился на четвертое место, обогнав Ксению Собчак. Ее же поддержка "нырнула" — ниже 1%. И это при динамичной кампании с поездками как по стране, так и по планете: от острова Бали в Индонезии до Америки. Крыма в ее агитационном маршруте, правда, нет.
Но вот что интересно: по мере углубления знакомства избирателей с Собчак падает не только ее рейтинг, но и укрепляется антирейтинг. Здесь она теперь уже не просто чемпион, а даже рекордсмен. Как заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, за Собчак категорически отказываются голосовать аж 90% избирателей. Ранее лидером антирейтинга был Жириновский, но ему удалось сократить число своих противников до "лишь" 30%. Тоже немало, но все же втрое меньше, чем у Собчак.
С ней, похоже, срабатывает какой-то предохранитель. Как в человеческих отношениях, когда романтические ожидания по мере сокращения дистанции вдруг сменяются внутренним предостережением: поближе не надо.
Впрочем, динамика цифр говорит о том, что они живые, а до дня тишины время еще есть. Можно агитировать. Только успевай!
Правда, есть ограничение. Избиратели не прощают обмана. Зюганову коммунистический электорат не прощает того, что под занавес своей политической карьеры он решил "спалить" партию для поддержки "чужака" Грудинина. Обманутыми сочли себя большинство коммунистов и им сочувствующих. Поэтому-то сейчас рейтинг не члена КПРФ Грудинина ниже рейтинга самой партии. И если это не раскол, то что тогда вообще раскол?
Что же до самого Грудинина, то его поддержка ниже ожиданий и ниже той, что мог бы иметь кандидат от КПРФ, соблюдай он хотя бы один-единственный седьмой пункт морального кодекса строителя коммунизма: "Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни".
С этим как раз у Грудина проблемы. Мало того что он до сих пор путался в иностранных счетах и зарубежных компаниях (в офшоре даже часть акций совхоза имени Ленина, оксюморон какой-то, Ленин — и в офшоре прописан), так еще и хранил свои активы в банке Лихтенштейна и швейцарском UBS — оба почтенных бренда — в черном списке Налоговой службы США, поскольку нерезиденты пользуются этими банками для ухода от налогов на припрятанные активы. В кошки-мышки Грудинин играл и с Налоговой службой России, берег ото всех и зарубежную недвижимость своей семьи.
Последнее, что всплыло, — два дома и земельные участки в Латвии — на сына Артема, имеющего вид на жительства в Латвии, и его жену — с латышским паспортом. Лишний дом у них выглядит как "запасной аэродром" для папы в Латвии — этой известной европейской "прачечной" по отмыванию грязных денег.
Всех ли российских коммунистов согревает такой кандидат? Очевидно, нет. За Грудинина, как показывают опросы ВЦИОМ, готовы голосовать лишь 47% — меньшинство от традиционных сторонников КПРФ. Если бы Грудинин столь же неискренне заполнял анкеты при поступлении на госслужбу, то его бы точно не взяли, поскольку слишком много слабых точек для возможного давления из-за границы и неминуемо конфликт интересов.
На все это Зюганов отвечает тем, что клянет журналистов и заявляет о якобы разнузданной кампании по компрометации кандидата от КПРФ. Ну, что здесь сказать? Может, просто по-ленински? Никто в мире не в состоянии скомпрометировать коммунистов, если они сами себя не скомпрометируют. Добавить нечего. И дело не в нападках, а в сути происходящего в КПРФ.
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