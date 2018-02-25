США решили давить на КНДР до денуклеаризации

Диалог с Северной Кореей приведет к ее денуклеаризации, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. С этим согласились США, Южная Корея, Россия и международное сообщество.

Максимальное давление заставит КНДР отказаться от ядерного оружия, нужно его продолжать, передает ТАСС.