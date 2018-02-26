Экс-глава "Дальспецстроя" приговорен к 12 годам лишения свободы

В понедельник, 26 февраля, Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске приступил к оглашению приговора по делу о злоупотреблениях при строительстве космодрома Восточный, в результате которых государству был нанесен ущерб на сумму более 5 миллиардов рублей.

Суд признал бывшего главу "Дальспецстроя" Юрия Хризмана виновным в злоупотреблениях, предусмотренных частью 3 статьи 285 и частью 4 статьи 160 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 1,5 миллиона рублей, передает ТАСС.

Также вынесены приговоры другим фигурантам этого дела: главного бухгалтера Дальспецстроя Владимира Ашихмина суд приговорил к семи годам колонии, сына экс-главы Дальспецстроя Михаила Хризмана – к 5,5 года колонии, бывшего вице-спикера Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудова – к шести годам колонии, сообщает РИА Новости

Уголовные дела в отношении отца и сына Хризманов, Виктора Чудова и Владимира Ашихмина были возбуждены в 2014-2015 годах. Как считает следствие руководители предприятия приняли решение о направлении части авансов, полученных по 11 госконтрактам, на гашение кредитов предприятия, а не на строительство объектов космодрома. Помимо этого, фигуранты дела обвиняются в растрате в особо крупном размере — около 106 миллионов рублей.

Процесс идет в закрытом режиме, что вызвано наличием в материалах дела сведений, содержащих государственную тайну.