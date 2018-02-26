Футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что ему нравится смотреться в зеркало, потому что он доволен тем, что видит в отражении. Также португалец рассказал, чем обычно занимается дома, сообщив, что любит сериалы и документалистику.

"Помимо того, чтобы быть красивым, нужно нравиться самому себе. Надо иметь чувство собственного достоинства и ценить себя. Я не говорю, что я принц, но нужно нравиться себе. Когда смотрю на себя в зеркало, то мне нравится, что я вижу. Мне нравится смотреть на себя", — приводит слова Роналду Чемпионат.Com на Desimpedidos.

Кроме того, португалец заявил, что дома он крайне редко смотрит футбол. "Делаю исключения лишь тогда, когда играет команда моего друга или это очень важный матч — дерби, например. Стараюсь смотреть сериалы, фильмы и документалистику, они многому учат", — добавил форвард "Реала" и сборной Португалии.