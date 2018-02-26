На столичные улицы возвращаются зебры

Пешеходные переходы с разметкой на дороге снова появятся там, где долгие годы были только подземные тоннели. Зачем все это делается, и не скажется ли это решение на пробках в столице?

Улица Мастеркова на юге Москвы: поток пассажиров, которые спешат ее перейти, кажется, нескончаем. Люди идут в торговый центр, продуктовые магазины или к метро. Раньше, чтобы перейти на другую сторону, они спускались под землю. Сейчас переход на реконструкции — дорожные службы установили светофор.

Оказалось, путь сократился почти вдвое. Общественники обратились в ЦОДД, чтобы светофор больше не убирали и наземный переход стал постоянным.

"Спрос большой — здесь жилой массив, здесь торгово-офисный центр, людей очень много, и через маленькую дорогу никто под землей ходить специально не будет. Выход из метро есть выход из метро, а люди ходят по прямой", — говорит руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

Пока здесь нет зебры — ее нанесут весной. Пешеходы признаются: наземный переход лучше — и не только из-за экономии времени.

— В подземном тоже есть элемент опасности — особенно если по вечерам ходить.

На Большой Серпуховской улице ситуация другая. Здесь целых два наземных перехода, но расположены они на расстоянии в 700 метров друг от друга. В итоге самый оживленный участок с магазинами, кафе и театром остался без зебры. Родители с детьми перебегают дорогу, рискуя угодить под колеса.

— Вон туда шагать с сумками очень неудобно!

— Здесь магазины, здесь театр — людям неудобно!

А это — уже Рязанский проспект. Три года назад здесь установили надземный пешеходный переход, однако встретить в нем пешехода — большая удача. Люди по привычке перебегают дорогу там, где когда-то была зебра: подниматься на высоту третьего этажа никто не хочет.

— Он совершенно неправильно построен, нецелесообразно: основной поток пешеходов проходит с этой стороны улицы к метро, и обходить занимает в разы больше времени, поэтому почти никто не пользуется.

Все эти переправы сделаны ради безопасности пешеходов, но неудачное расположение, наоборот, может провоцировать аварии. Пешеходы игнорируют неудобные маршруты и идут народными тропами на свой страх и риск.

Большинство московских подземных переходов построено в 50-70 годах прошлого века. Автомобилей было немного, но комфорт для их владельцев был в приоритете.

"Как только стали строить подземные переходы, стали убирать зебры. Раньше это казалось панацеей, потому что разведение транспортных потоков и людских вроде как более перспективная и безопасная история: нет пересечений, аварий — и, соответственно, нет тяжких последствий. Однако практика показал, что человек есть человек, он ошибается", — говорит Александр Шумский.

Сейчас вслед за другими мировыми столицами Москва становится городом, удобным для пешеходов. Появляется все больше прогулочных зон, а чтобы по ним было комфортно гулять, нужны именно наземные переходы. Но возвращаются они постепенно, и лишь в тех местах, где это не вызовет катастрофические пробки.

Пешеходный переход через Театральный проезд убрали в 2004 году, и вместо того, чтобы любоваться достопримечательностями центра столицы, москвичи вынуждены были спускаться под землю. Зебра сюда снова вернулась лишь в 2016 году, и сейчас видно, что это один из самых популярных переходов среди туристов и москвичей.

За последние годы на улицы Москвы вернулись десятки наземных переходов, и эта работа будет продолжена. Сейчас, к примеру, эксперты, общественники и специалисты ЦОДД обсуждают возможность появления наземных переходов на Люсиновской улице и улице Павла Андреева.