Террорист, ранивший 18 человек в Петербурге, признан невменяемым

Обвиняемый в организации теракта в магазине "Перекресток" в Петербурге 27 декабря Дмитрий Лукьяненко признан невменяемым.

Как передает ТАСС, об этом общественность оповестила адвокат Лукьяненко Елена Корнилова, сославшись на результаты психиатрической экспертизы, назначенной следователем. При этом она оговорилась, что защита подозреваемого не ознакомлена с выводами врачей.

Вечером 27 декабря 2017 года в камере хранения петербургского магазина "Перекресток" на Кондратьевском проспекте, 44 произошел взрыв. Пострадали 18 человек.

Следствие пришло к выводу, что за взрывом стоит житель Красносельского района Санкт-Петербурга Дмитрий Лукьяненко, который был задержан 30 декабря и на допросах сознался в содеянном.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", позже его переквалифицировали на статью о теракте.