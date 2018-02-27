Тема:

Ситуация вокруг КНДР 47 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
27 февраля 201808:39

Спецпредставитель США по Северной Корее уходит в отставку

Читайте нас в Telegram

До 2 марта покинет свой пост спецпредставитель США по КНДР Джозеф Юн. Он отметил, что это полностью его собственное решение. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон воспринял известие об уходе Юна со своего поста с сожалением.

Накануне США приняли новый пакет санкций против Пхеньяна, напоминает РИА Новости. Северная Корея, ссылаясь угроз со стороны США, активна вела разработку межконтинентальных ракет и ядерных боеголовок для их оснащения. При этом усиливающиеся санкции остановить Пхеньян не смогли.

Резкое обострение отношений Северной Кореи с Соединенными Штатами произошло после избрания 45-м президентом США Дональда Трампа. США вместе со своими союзниками провели серию военных маневров, которые вызвали резкую реакцию Пхеньяна. Американский президент публично к тому же публично назвал Ким Чен Ына "маленьким человеком-ракетой".

Ранее по теме

Сейчас

09:24

Автобус с российскими туристами протаранил несколько машин в Таиланде

07:43

Япония запустила ракету со спутником-шпионом

05:01

В течение 30 дней Вашингтон введет новые санкции против России

03:54

Футбольный клуб из ЮАР анонсировал Усэйна Болта

03:11

Король Марокко перенес операцию

22:45

Коринфский канал закрыт из-за оползня

21:11

Александр Жуков: наши спортсмены выступали с Россией в своем сердце

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Посол России призовет Лондон повлиять на боевиков в Восточной Гуте

Посол России призовет Лондон повлиять на боевиков в Восточной Гуте

3 часа назад
В течение 30 дней Вашингтон введет новые санкции против России

В течение 30 дней Вашингтон введет новые санкции против России

4 часа назад

Трансляции

13:00

Программа "60 минут по горячим следам"
19:00

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Пожар в общежитии: шесть человек погибли, еще девять жильцов пострадали

Пожар в общежитии: шесть человек погибли, еще девять жильцов пострадали

22 минуты назад
Украинский министр упал в обморок во время выступления

Украинский министр упал в обморок во время выступления

1 час назад
Япония запустила ракету со спутником-шпионом

Япония запустила ракету со спутником-шпионом

1 час назад
В Подмосковье ликвидируют разлив серной кислоты

В Подмосковье ликвидируют разлив серной кислоты

48 минут назад
Рейтинговая эйфория российского рынка

Рейтинговая эйфория российского рынка

1 час назад
В Тбилиси потушили "Сердце города"

В Тбилиси потушили "Сердце города"

54 минуты назад
В Подмосковье прибудут комплексы "Ярс" для подготовки к параду Победы

В Подмосковье прибудут комплексы "Ярс" для подготовки к параду Победы

3 часа назад
Нужна помощь: Камилу Даянову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Камилу Даянову спасет срочная операция на сердце

22 часа назад
Почему мужчины (а не женщины) должны убираться дома

Почему мужчины (а не женщины) должны убираться дома

26.02.2018 09:15
11 стран, где население не верит СМИ

11 стран, где население не верит СМИ

17 часов назад
Спецпредставитель США по Северной Корее уходит в отставку

Спецпредставитель США по Северной Корее уходит в отставку

41 минута назад
В Мексике спасатели 10 часов вытаскивали ребенка из колодца

В Мексике спасатели 10 часов вытаскивали ребенка из колодца

2 часа назад
Жители Бразилии полюбовались красочным солнечным гало

Жители Бразилии полюбовались красочным солнечным гало

2 часа назад
Овечкин забросил и побил новый рекорд, но "Вашингтон" проиграл

Овечкин забросил и побил новый рекорд, но "Вашингтон" проиграл

3 часа назад
В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение, погибли более 30 человек

В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение, погибли более 30 человек

4 часа назад
Футбольный клуб из ЮАР анонсировал Усэйна Болта

Футбольный клуб из ЮАР анонсировал Усэйна Болта

5 часов назад
По факту гибели шести человек на пожаре в Пермском крае возбуждено уголовное дело

По факту гибели шести человек на пожаре в Пермском крае возбуждено уголовное дело

5 часов назад
Король Марокко прооперирован в клинике Парижа

Король Марокко прооперирован в клинике Парижа

6 часов назад
К концу 2018 года Apple выпустит три новых модели iPhone

К концу 2018 года Apple выпустит три новых модели iPhone

6 часов назад
Иран обвинил США и Великобританию в попытке отвлечь внимание от ситуации в Йемене

Иран обвинил США и Великобританию в попытке отвлечь внимание от ситуации в Йемене

7 часов назад
"Аэрофлот" увеличил допустимые размеры ручной клади

"Аэрофлот" увеличил допустимые размеры ручной клади

7 часов назад
Партия Ангелы Меркель поддержала альянс с СДПГ

Партия Ангелы Меркель поддержала альянс с СДПГ

8 часов назад
Более миллиона россиян подали заявления о голосовании не по месту регистрации

Более миллиона россиян подали заявления о голосовании не по месту регистрации

8 часов назад
Футболисты "Атлетико" Карраско и Гайтан переезжают в Китай

Футболисты "Атлетико" Карраско и Гайтан переезжают в Китай

8 часов назад
Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции по Йемену

Россия заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции по Йемену

8 часов назад
США призвали власти Сирии немедленно покончить с наступательными операциями

США призвали власти Сирии немедленно покончить с наступательными операциями

8 часов назад
Международный союз биатлонистов не станет бойкотировать Кубок мира в Тюмени

Международный союз биатлонистов не станет бойкотировать Кубок мира в Тюмени

9 часов назад
Синоптики: сильные морозы в Москве сохранятся и с наступлением марта

Синоптики: сильные морозы в Москве сохранятся и с наступлением марта

9 часов назад
"С видом на жизнь": главные вехи человеческого пути - в документальном фильме Дмитрия Степанова

"С видом на жизнь": главные вехи человеческого пути - в документальном фильме Дмитрия Степанова

10 часов назад
Кокаиновое дело: у ФСБ есть подозреваемые, и это не дипломаты

Кокаиновое дело: у ФСБ есть подозреваемые, и это не дипломаты

10 часов назад
Лыжнице Нечаевской сделали предложение прямо в аэропорту

Лыжнице Нечаевской сделали предложение прямо в аэропорту

11 часов назад
Сок на соседку по креслу и удар в лицо полицейскому: авиадебоширы напомнили о себе

Сок на соседку по креслу и удар в лицо полицейскому: авиадебоширы напомнили о себе

11 часов назад
Помощники и родня Джуны продолжают делить наследство

Помощники и родня Джуны продолжают делить наследство

12 часов назад
Миллениалы рискуют стать самым толстым поколением в истории

Миллениалы рискуют стать самым толстым поколением в истории

12 часов назад
Развитие Северного Кавказа: Медведев пообещал приехать в Чечню на курорт

Развитие Северного Кавказа: Медведев пообещал приехать в Чечню на курорт

12 часов назад
Россиянам разрешили попить белорусского молока до 6 марта

Россиянам разрешили попить белорусского молока до 6 марта

14 часов назад
Студия "Прямого эфира" разрыдалась от истории девочки-леопарда

Студия "Прямого эфира" разрыдалась от истории девочки-леопарда

14 часов назад
Судьба Александра Семчева: актер раскрыл болезненные страницы своей биографии

Судьба Александра Семчева: актер раскрыл болезненные страницы своей биографии

17 часов назад
Дом с панно "Мы строим коммунизм" продают с аукциона

Дом с панно "Мы строим коммунизм" продают с аукциона

20 часов назад
Почему цены на нефть не растут: 6 вредных мифов

Почему цены на нефть не растут: 6 вредных мифов

20 часов назад
Фильм "Лёд" собрал в прокате уже больше 1 миллиарда рублей

Фильм "Лёд" собрал в прокате уже больше 1 миллиарда рублей

26.02.2018 09:02
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки

Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки

20.02.2018 19:40
Новые возможности: Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2018/2019

Новые возможности: Дом музыки открыл продажу абонементов сезона 2018/2019

22.02.2018 18:12
Сати Спивакова и Константин Крюков представляют спектакль по повести Дины Рубиной

Сати Спивакова и Константин Крюков представляют спектакль по повести Дины Рубиной

22.02.2018 16:46