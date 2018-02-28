Храм Гроба Господня в Иерусалиме снова открыт. Об этом сообщают местные СМИ. Одна из главных христианских святынь три дня не принимала паломников. Это был протест против новой налоговой политики властей Иерусалима, сообщает "Россия 24".

Городской муниципалитет обложил налогом церковную недвижимость, в том числе, гостиницы при храмах и подворьях. Против этого выступили паломники, представители христианских церквей и местные жители. Десятки недовольных вышли на улицы Старого города. Это вынудило власти Иерусалима отказаться от новой налоговой политики. В канцелярии Биньямина Нетаньяху пообещали создать рабочую группу по урегулированию ситуации.