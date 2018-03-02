Гаркалина перевели в общую реанимацию в тяжелом состоянии

Актера Валерия Гаркалина, которого госпитализировали во вторник с воспалением легких, перевели из экстренной реанимации в общую, сообщили ТАСС в НИИ им. Склифосовского. Гаркалин находится в тяжелом состоянии.

Валерий Гаркалин известен по фильмам "Ширли-мырли", "Бедная Саша", "Ландыш серебристы" и другим. Является художественным руководителем мастерской в ГИТИСе на факультете эстрадного искусства.