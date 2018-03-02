Двойников царей и вождей заставят платить налоги

Двойников царей и вождей заставят платить налогиЧитайте нас в Telegram
Двойников Сталина, Ленина, русских царей и других исторических персонажей могут заставить платить налоги в Москве. Регламентировать деятельность уличных артистов предложили в Мосгордуме. Сейчас артисты-двойники работают без патента и собирают деньги за фотографии с историческим персонажем с многочисленных туристов столицы.
Для гостей из коммунистического Китая неотъемная часть Москвы туристической — фото с лидерами мирового пролетариата, точнее, с их копиями, но это как раз китайцев не смущает. Настроение у туристов портится, когда речь заходит о цене за фото. Лидеры коммунизма показывают оскал капитализма и объявляют сумму – 500 рублей.
Впрочем, у монархов, дефилирующих поодаль, аппетиты и вовсе королевские — тысяча рублей с каждого туриста. Впечатление о столице после такого безнадежно подпорчено.
"Актеры были такие приветливыми, но как только речь пошла о деньгах, у них лица изменились, — рассказывает турист Жен Хаосхе. — Я бы не рискнул им не заплатить".
Самый известный Ленин после настоящего, разумеется, актер Театра двойников Сергей Соловьев. Признается, что за коллег в последнее время стыдно. "Я-то за идею работаю, одна фотография — 100 рублей, почти 11 лет цена не меняется, — говорит он. — Другие вымогают деньги, из кошельков вынимают, угрожают".
У Сергея "Ленина" и его товарища по партии Аркадия "Сталина" есть ИП. Вожди платят налоги. И даже выиграли суды против префектуры ЦАО, сотрудники которой регулярно штрафовали вождей за незаконную торговлю. Но как только Ленину со Сталиным удалось выйти из подполья, к ним подтянулись конкуренты.
Красная площадь почти как в "Золотом теленке" оказалась поделена на участки, где работают потомки "детей лейтенанта Шмидта". "У нас 8 Лениных, пять Сталиных, королев и царей — бессчетное количество вообще", — отмечает Сергей Соловьев.
Навести порядок на этой политической сцене собираются депутаты Мосгордумы. "Надо собрать актеров данные, с ними переговорить, чтобы они публично озвучили, сколько стоят их услуги", — считает депутат Мосгордумы Антон Палеев. Озвученную цифру планируется распространить среди турфирм, и гидов, чтобы гости столицы знали, до какой суммы можно и нужно торговаться.
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