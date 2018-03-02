Добыча пошла: началась разработка крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти

В Югре начали разработку крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти. Там собираются добывать по 10 миллионов тонн нефти в год. С такими объемами Россия может оставить далеко позади США, которые сейчас лидируют на рынке сланцевой нефти. Баженовскую свиту, так называется месторождение, исследовали больше 50 лет. И только теперь к этим залежам бурят первую скважину. Исторический момент своими глазами увидел Николай Васильев.

Каждые 5 минут под землю уходит новая свеча: так геологи называют секции бурового инструмента. С каждой свечой долото погружается на 25 метров.

"Сейчас мы нарастили очередную свечу для спуска инструмента на забой на глубину 2750 метров для дальнейшего углубления скважины", — объясняет менеджер по бурению Андрей Аверченко.

Порода залегает на глубине около трёх километров, толщина, или на языке нефтяников — мощность полезного слоя, в среднем лишь около десяти метров.

"В разных графических положениях будет разная мощность. В нашем случае это от двух до 50 метров. Это зависит от геологического строения месторождения", — говорит геолог Руслан Фазиев.

Это будет первая скважина Польяновского месторождения, более известного у нефтяников как Баженовская свита. Разведанные запасы — свыше ста миллиардов тонн чёрного золота.

Эта буровая рассчитана на 6 скважин в Баженовской свите. Уже в мае нефтяники планируют установить вторую вышку, с помощью которой пробурят ещё 8 скважин к этому доисторическому месторождению углеводородов.

За тем, как бур приближается к нефтеносной породе на западе Сибири, внимательно следят в Санкт-Петербурге, в научно-техническом центре компании "Газпром нефть". Бурение переходит в горизонтальную плоскость, чтобы труба попала именно в достаточно тонкую Баженовскую свиту.

"Несмотря на то, что нефть, действительно, трудно извлекается, по качеству эта нефть практически идеальная. Это легкая и качественная нефть. Если говорить о себестоимости экономики, мы применили отечественные технологии, было использовано отечественное оборудование и работали отечественные подрядчики", — говорит председатель правления ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков.

Нефть в Баженовской свите заполняет микропоры очень твёрдой породы, сформировавшейся 145 миллионов лет назад. И, чтобы извлечь чёрное золото, камень будут дробить с помощью воды: её закачают на глубину под давлением до пятисот атмосфер, жидкость должна вытеснить нефть на поверхность.

"Возможно, что фонтаном, то есть скважина сама будет подавать нефть своей энергией с пласта", — объясняет начальник комплексного участка Айрат Ибрагимов.

На начальном этапе добыча нефти из Баженовской свиты — проект, скорее, научный, чем коммерческий. Хотя, если мировые цены на углеводороды будут сохраняться на текущем уровне, через пару лет высокотехнологичное Польяновское месторождение может стать одним из лидирующих поставщиков нефти.