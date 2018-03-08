Со Скрипалем в Солсбери отравили еще 20 человек

За медицинской помощью после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии обратился 21 человек. В том числе госпитализировали и найденных на скамейке мужчину и женщину (Скрипаля и его дочь Юлию), передает ТАСС.

Исполняющий обязанности главы полиции Уилтшира Кир Притчард заявил, что людям сделали анализы, назначили лечение.

Притчард добавил, что сейчас в больнице находятся 3 человека, среди них – полицейский Ник Бейли. Других имен не назвал. Но ранее глава МИД Британии Борис Джонсон сообщал, что Скрипаль и его дочь Юлия в больнице, их состояние оценивается медиками как тяжелое.

Полиция графства Уилтшир 5 марта сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Имя Скрипаля назвал только Джонсон, Скотланд-Ярд в среду сообщил, что была "попытка убийства с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества", передает РИА Новости.