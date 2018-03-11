Авиакатастрофа в Иране: все находившиеся на борту погибли

Поисковые отряды добрались до места катастрофы частного турецкого самолета в Иране. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Управления по чрезвычайным ситуациям страны, на месте падения лайнера обнаружены обгоревшие останки одиннадцати человек: восьми пассажиров и троих членов экипажа. Для их идентификации потребуется анализ ДНК.

По информации спасателей, обломки самолета находятся на высоте около 400-500 метров над уровнем моря, практически на краю скалы. Кроме того, на месте крушения продолжается пожар, существует угроза распространения огня. В поисково-спасательной операции задействованы несколько специальных бригад, а также альпинисты и пожарные, они добирались на место происшествия несколько часов.

Соболезнования семьям погибших от имени иранского руководства выразил официальный представитель МИД Исламской Республики Бахрам Гасеми.

По последним данным иранских СМИ, самолет врезался в гору вблизи города Киар в провинции Чехармехаль и Бахтиария и загорелся.

На борту частного самолета, принадлежавшего турецкому инвестиционному холдингу "Башаран", находилась 28-летняя дочь председателя совета директоров компании Мина Башаран. Она и семь ее подруг возвращались в Турцию с отдыха в Эмиратах. 28 марта наследница крупной финансовой империи должна была выйти замуж.