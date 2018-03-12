Помпео вновь обвиняет Россию во вмешательстве в президентские выборы

Глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News снова обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы в США через 13 россиян, против которых ранее специальный прокурор Роберт Мюллер выдвинул обвинения.

Подобные обвинения звучали в адрес властей России и ранее, напоминает РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти обвинения абсолютно голословными. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя якобы имевшее место российское вмешательство в выборы в США, Германии и Франции, указывал, что нет никаких фактов, подтверждающих это.

Майк Помпео назвал неправдой заявления Владимира Путина о том, что 13 россиян, против которых были выдвинуты обвинения во вмешательствах в американские выборы, не действовали в интересах Кремля.

Помпео подчеркнул, что этим занимались именно русские и что эти 13 человек якобы имели связи с Кремлем. Но Помпео вновь не предоставил никаких доказательств.

Ранее во время интервью телеканалу NBC журналистка Меган Келли спросила президента РФ Владимира Путина про российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого в США обвинили во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Путин ответил, что знает Пригожина, но тот не связан ни с ним, ни с российским правительством. Также президент России добавил, что остальные россияне, обвиненные во вмешательстве в американские выборы, не представляют российские власти, поэтому ему все равно, подтвердятся ли обвинения.

Владимир Путин подчеркнул, что России незачем вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах Америки.