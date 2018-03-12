The Times: Мэй готова обвинить Россию в попытке убийства экс-сотрудника ГРУ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести совещание с руководством силовых структур, на котором будут обсуждаться вопросы, касающиеся попытке убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает "Интерфакс".

Как пишет Times, после получения в выходные дни подтвержденной информации о том, что для убийства использовался нервнопаралитический газ, Мэй "практически готова" после заседания совета нацбезопасности публично обвинить в попытке убийства Россию.

Отмечается, что премьер-министр может занять жесткую позицию вплоть до высылки российских дипломатов и отказа во въезде людям, близким к руководству РФ.

Как сообщалось ранее, 5 марта сотрудники полиции объявили, что около одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших доставили в больницу, медики оценивают их состояние как критическое.

Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.