Как аферисты наживаются на неподкованных дачниках

Их задача — быстро возвести дом на шести сотках и успеть его распродать по долям. Дальнейшие проблемы ложатся уже на плечи новых собственников. Многоквартирные дома, построенные на дачных участках, однозначно, подлежат сносу. Но, видимо, не все об этом знают. И этим пользуются аферисты.

Известный джазовый музыкант Алексей Самарин, работавший клавишником у Гарика Сукачева, превратился в бездомного, после того, как отдал деньги аферистам. Дом на 16 квартир в Опалихе построен незаконно, в частном огороде. Обман в том, что покупатели платили не за конкретные квадратные метры, а за виртуальные имущественные доли. Алексей Самарин утверждает, что даже не понимал, что подписывается под тем, что покупает одну 16-ю долю огорода.

"Администрацией городского округа Красногорск разрешение на строительство объекта по данному адресу не выдавалось, — сообщает начальник управления градостроительной деятельности городского округа Красногорск Марина Киян. — Сейчас в завершающей стадии находится комплект документов для подачи искового в суд для предъявления по сносу этого дома".

Мало того, Алексей показывает дом в Опалихе, где он передавал деньги посредникам. Улица Озерная, 34 — по этом адресу уже есть судебное постановление о сносе по тем же причинам. Жульническая схема с многоквартирным самостроем на дачных грядках процветает в Подмосковье. Окраина Одинцова, квартира в доме, выросшем в садовом товариществе, продается почти за семь миллионов все по той же незаконной схеме.

Покупателей ждет неприятный сюрприз — ни перепродать жилплощадь, ни даже прописаться, они, скорее всего, не смогут. Участь еще одного многоквартирного дома в том же поселке уже решена: дом выявлен как самовольное строение и согласно решению суда подлежит сносу.

Застройщик же ничем не рискует — после продажи незаконного объекта он, как правило, бесследно исчезает.