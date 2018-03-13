Цирк в парламенте: МИД РФ обвинил Мэй в провокации

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Отравление Скрипаля 1 час назад
Цирк в парламенте: МИД РФ обвинил Мэй в провокацииЧитайте нас в Telegram
МИД России выступил с резкой критикой заявления британского премьера о причастности России к отравлению бывшего двойного агента Скрипаля. На Смоленской площади выступление Терезы Мэй в парламенте назвали происходящее цирковым шоу и обвинили главу правительства в провокации.
Великобритания перешла на язык ультиматумов. После совещаний и подготовки окончательной версии выступления премьер-министр Тереза Мэй заявила в парламенте, что к отравлению Скрипаля "с большой долей вероятности" причастна Россия. По версии Лондона, бывший двойной агент Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", который был разработан советским военными химиками в конце 70-х годов прошлого века.
"Основываясь на идентификации этого химического вещества ведущими мировыми экспертами в лаборатории научно-технических оборонных исследований в "Портон-Дауне", нашем знании о том, что Россия ранее создала это вещество, информации об организации убийств российским государством и нашим суждением о том, что Россия рассматривает некоторых перебежчиков как законные цели для убийств, британское правительство пришло к выводу, что РФ с большой долей вероятности несет ответственность за покушение на Сергея и Юлию Скрипаль", — заявила Мэй.
Великобритания потребовала от Москвы в течение 24 часов предоставить объяснения. В противном случае, как заявила Мэй, случившееся будет расцениваться Лондоном как акт применения силы в отношении Соединенного Королевства. В МИД Великобритании это требование передали послу России Александру Яковенко. В Москве тут же отреагировали на заявление британского премьера.
"Это цирковое шоу в британском парламенте, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. — Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны".
Кроме грозных заявлений Лондона, новой информации о ходе расследования нет. Лидер оппозиции Джереми Корбин потребовал, чтобы правительство предоставило убедительные факты, подтверждающие изложенную премьер-министром версию.
"Нам необходимо рассмотреть как доказательства, так и полный отчет российских властей в связи с возникшими свидетельствами, о которых говорила премьер-министр. Расследование шокирующих событий в Солсбери должно подойти к итогу. Необходимо продолжать разумный диалог с Россией по всем вопросам, которые в настоящее время разделяют наши страны, а не просто обрывать контакты, позволив напряженности стать еще более опасной", — заявил Корбин.
Пока в Лондоне грозят высылкой российских дипломатов, бойкотом футбольного чемпионата мира и санкциями в отношении крупных российских бизнесменов, оставив себе время на раздумья до официального ответа из России.
Таким образом, в среду, возможно, станет известен полный список санкций, который Лондон решил применить по отношению к Москве.
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