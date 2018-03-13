Создатель "Новичка": шансов выжить у Скрипаля нет

"Новичок" в десятки раз токсичнее, чем любой нервно-паралитический яд. Поэтому шансов выжить у Сергея Скрипаля и его дочери практически нет. А если даже им и повезет, то восстановиться они не смогут никогда, считает один из вероятных создателей этого отравляющего вещества Вил Мирзаянов.

В интервью агентству РИА Новости химик добавил, что пострадавших от "Новичка", скорее всего, гораздо больше, чем известно сейчас. А привезти боевое отравляющее вещество в Британию могли в виде двух компонентов, которые уже на месте смешали в токсичный аэрозоль.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в одном из торговых центров лондонского района Солсбери. Оба сейчас находятся в коме.

Глава британского правительства Тереза Мей поспешила объявить, что бывшего сотрудника ГРУ отравили либо российские спецслужбы, либо Москва потеряла контроль за опаснейшим веществом, и оно попало в руки злоумышленников. Однако до сих пор никаких подтверждений этому нет. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал обвинения "чушью". И отметил, что все просьбы предъявить материалы расследования отвергаются под невнятными предлогами.